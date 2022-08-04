ضبط عمليات بيع أعضاء بشرية بين العراق وأوكرانيا.. والداخلية العراقية تكشف أسعار الخصى والكلى المهربة

ضبطت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عمليات بيع أعضاء بشرية بين العراق وأوكرانيا.

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وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن العضو البشري هنا هو "الخصية"، ومبلغ الصفقة وصل إلى 80 آلف دولار.

وقال مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الكرخ بغرب بغداد، العميد وسام نصيف الزبيدي، خلال برنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على التلفزيون العراقي الرسمي، إن "سعر الخصية خارج العراق يصل إلى 80 ألف دولار، وسعر الكلية إلى 33 ألف دولار".

وأضاف أن "عمليات الاتجار بالاعضاء البشرية تتركز على بيع الكلى"، مؤكدا : " لقد ضبطنا عمليات بيع الخصية بين العراق وأوكرانيا".

وأشار الزبيدي إلى أن الاتجار بالاعضاء البشرية منتشر في كل مستشفى يجري عمليات زرع الأعضاء. وأكد على أن الوزارة تكافح الاتجار بهذه الأعضاء وأن عمليات الإطاحة بالعصابات التي تمارس هذه المهنة ازدادت مؤخرا.

المصدر: سبوتنيك