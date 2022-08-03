رسالة من لبنان إلى الشعب العراقي

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، رسالة إلى الشعب العراقي، من خلال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي.

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وقال نبيه بري في الرسالة: "إلى الشعب العراقي الشقيق من خلال دولة رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي المحترم..يطيب لي باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي اللبناني وباسم اللبنانيين، أن نعبر لسيادتكم عن دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها والرامية إلى عقد طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنية".

وأضاف بري: "إنني وبالقدر الذي كنت ولا زلت وسأبقى أدعو فيه كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم واختلافاتهم وتوجهاتهم الروحية والسياسية إلى الحوار سبيلا وحيدا لتسوية كافة القضايا الخلافية الداخلية تحت سقف الوحدة والدستور والتلاقي على كلمة سواء، وبنفس القدر ومن موقع الأخوة التي يجسدها العراق حكومة وشعبا ومرجعيات دينية رشيدة للبنان واللبنانيين دعما ومؤازرة وبلسمة لجراحاته ونصرة لقضاياه يوم عز النصير".

وأردف: "إنني إلى جانب سيادتكم نناشد الشعب العراقي الشقيق وكل قياداته ومكوناته الوطنية والقومية والروحية وخاصة أبناء الفريق الواحد، الاستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة وتلبية الدعوة للمشاركة في طاولة الحوار التي لا مناص منها لحفظ العراق قويا لكل العراقيين ولكل العرب ..عراقا محوريا في صنع وبناء الثقة بين دول الجوار العربي والإسلامي".

وختم بري رسالته: "دولة الرئيس في الختام أسأل الله تعالى للشعب العراقي دوام الأمن والاستقرار ولكم التوفيق والسداد والنجاح في مبادرتكم هذه وفي قيادة العراق نحو المزيد من المنعة والإقتدار والله ولي التوفيق".

المصدر: "الجديد"