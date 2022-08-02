الحكيم يعلن تأييده لمبادرة الكاظمي بشأن عقد مؤتمر "للحوار الوطني لإنهاء الأزمة"

أعلن رئيس تيار "الحكمة الوطني" في العراق، عمار الحكيم، أمس الاثنين، تأييده لمبادرة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن عقد مؤتمر "للحوار الوطني لإنهاء الأزمة في البلاد".

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وقال في بيان صحفي: "نعلن عن تأييدنا لما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والتي تبنينا الكثير مما ورد في بنودها مرات عدة للحيلولة دون انزلاق الوضع إلى ما لا يحمد عقباه لاسيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الإنسداد السياسي في البلاد".

وأضاف: "كما نؤيد مطالبة جميع المتظاهرين الإلتزام بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع قوات الأمن لحفظ النظام وعدم خرق القانون".



المصدر: RT