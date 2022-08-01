العراق.. "التنسيقي" يدعو أنصاره للاستعداد "دفاعا عن الدولة والنظام والدستور"

شكر "الإطار التنسيقي" في العراق أنصاره الذين تظاهروا مساء اليوم في بغداد، ودعاهم إلى "الاستعداد والجهوزية للدفاع عن الدولة والنظام والدستور".

وقال "الإطار التنسيقي" في بيان صحفي: "نتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى الجماهير العراقية المدافعة عن الدولة ومؤسساتها، فقد ضربت اليوم مثالا رائعا للتعبير عن الاحتجاج السلمي وأعلنت استعدادها للدفاع عن الدولة ومشروعيتها ومؤسساتها والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم".

وأضاف: "وفي الوقت الذي نجدد فيه شكرنا لكم لالتزامكم بتوجيهات اللجنة التنظيمية فإننا ندعوكم إلى الاستعداد والجهوزية للدفاع عن الدولة والدستور والنظام متى ما دعت الضرورة لذلك"

وتابع: "وكما انتصر العراق بكم سيحافظ على نظامه الديمقراطي الاتحادي بوعيكم وبصيرتكم واستعدادكم الدائم للدفاع عنه".

المصدر: RT