توقعات بخروج سفينة القمح المصرية المحتجزة في أوكرانيا

نقلت بوابة "أخبار اليوم" عن مصدر في سفارة القاهرة لدى أوكرانيا، أنه من المرتقب مغادرة سفينة القمح المصرية المحتجزة في ميناء أوكراني، في إطار اتفاق الحبوب المبرم مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي "بعد إبحار أول سفينة بأمان من ميناء أوديسا الأوكراني".

وقال إن "السفارة المصرية تواصلت مع الجانب الأوكراني للسماح بخروج السفينة ضمن المجموعة الأولى للسفن العالقة، بعد انتهاء التشغيل التجريبي للممر البحري الآمن ضمن الاتفاق الموقع مع مختلف الأطراف".

وأضاف المصدر أنه "تجري حاليا متابعة خروج السفينة قريبا للمياه الدولية>، لتبحر باتجاه الموانئ المصرية.

يذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب اليوم بمغادرة سفينة محملة بالحبوب من ميناء "أوديسا"، وهي أول سفينة تجارية تغادر الميناء منذ 26 فبراير الماضي.

المصدر: "أخبار اليوم"