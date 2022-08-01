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موريتانيا.. الجيش يجلي متضرري السيول وسط البلاد

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موريتانيا.. الجيش يجلي متضرري السيول وسط البلاد
Gettyimages.ru
موريتانيا.. الجيش يجلي متضررين من السيول وسط البلاد
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أعلن الجيش الموريتاني أنه نفذ عمليات إغاثية لسكان مدينة انبيكة بولاية تكانت وسط البلاد، بعد تضرر المدينة جراء الأمطار الأيام الأخيرة.

وقال الجيش في بيان يوم الاثنين، إن تدخله جاء استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه السكان والمنتخبون المحليون والسلطات الإدارية في مدينة انبيكة عاصمة بلدية تامورت النعاج.

وأضاف أن وحدات من الجيش تابعة للمركز الوطني لتدريب المغاوير نفذت عمليات تدخل لصالح جميع المنكوبين المحاصرين بمياه السيول، التي قطعت الطريق الرابط بين انبيكة وتجكجة عاصمة الولاية.

وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ، شملت إجلاء المواطنين المتضررين إلى مناطق آمنة، مع توفير الرعاية اللازمة لهم، مشيرا إلى أن هذا التدخل يأتي في إطار مشاركة الجيش في التصدي للكوارث الطبيعية والحالات الإنسانية.

وكانت السلطات الموريتانية، بدأت الأحد، إجلاء الأسر المتضررة من الأمطار في مناطق من بلدية تامورت انعاج في ولاية تكانت، وسط موريتانيا.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية

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