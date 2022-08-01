جدري القردة يدخل دولة عربية جديدة

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، أمس الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة بالبلاد، في ولاية غرب دارفور، لطالب يبلغ من العمر 16عاما.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تأكيد هذه الحالة يوم الخميس الماضي، بالمعمل القومي للصحة العامة "أستاك"، لافتة إلى أنه "لا وجود لحالات أخرى".

من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة، منتصر محمد عثمان، أن "حالات الاشتباه بالمرض بلغت 38 حالة"، مؤكدا أن "جميعها سلبية عدا حالة غرب دارفور".

وأفاد بأن "التقصي النشط الآن عمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة".

المصدر: "سونا"