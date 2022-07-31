أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن الحزب سيحدد كيف سيتصرف تجاه إسرائيل استنادا إلى نتائج المفاوضات حول الحدود البحرية.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني في المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت إنه "لدى لبنان فرصة تاريخية في ملف النفط والغاز".

وأضاف: "لدينا كنز في البحر، وهناك إحتمالية بأن نذهب إلى حرب مقابل وجود احتمالية عدم الذهاب إلى ذلك الخيار، واليوم بتنا بوضع أفضل".

وتابع: "على ضوء نتائج المفاوضات نحدد كيف سنتصرف في الآونة المقبلة".

وأردف قوله: "هناك فرصة تاريخية وذهبية لإنقاذ البلد، وهذا الأمر يحتاج إلى المخاطرة. ولهذا، فلنذهب إلى تلك المخاطرة، ونحن حاضرون أن نقدم أنفسنا وفلذات أكبادنا لحماية بلدنا وأهلنا".

وأضاف: "كل ما نريده في ملف الغاز والنفط هو أن نساعد بلدنا ونعطي الدولة عناصر قوة في المفاوضات. صباح الغد، ستكون للوسيط الأمريكي آموس كوكشتاين لقاءات مع الرؤساء الثلاثة".

وأكد أنه "نحن لسنا طرفا في التفاوض في ملف ترسيم الحدود ولم نكلف أحداً بذل وليست مسؤوليتنا هذا الأمر".

وعن سؤال حزب الله "من كلفك بالدفاع عن لبنان؟"، قال: "حل عني، أنا الله مكلفني".

وتابع: "كل نيتنا أن نساعد الناس ونعطي الدولة عنصر قوة بالتفاوض، وغدا الصباح رباح، لكن لسنا جانبا بالتفاوض ولم نكلف أحدا وليست مسؤوليتنا بل مسؤولية الدولة بقيادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونحن لن نتدخل على الإطلاق بقرار الدولة، بل نحن عنصر قوة لموقف الدولة، وهناك من يقول بأن حزب الله يريد "قطف" الأمور الإيجابية بملف الترسيم، لا نريد استغلال الأمر، بل نريد من الدولة أن تستغل خيراتها".

المصدر: "الجديد" + "العهد"