وزير الخارجية اللبناني: فيديو "حزب الله" عن إحداثيات منصات الغاز "لا يمثل موقف الدولة"

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، إن مقطع الفيديو الذي نشره "حزب الله" عن إحداثيات منصات استخراج الغاز على الساحل، "لا يمثل موقف الدولة اللبنانية".

وفي التفاصيل، نشر "حزب الله"، صباح اليوم، مقطع فيديو يظهر أن منشآت الحفر والتنقيب واستخراج النفط في كاريش تحت مرمى صواريخه.

وحذر "حزب الله" في الفيديو، بصوت أمينه العام، حسن نصر الله، من أن "اللعب بالوقت غير مفيد".

وخلال اتصال مع قناة "الجديد"، رفض وزير الخارجية عبد الله بوحبيب إعطاء موقف من مقطع الفيديو، لافتا إلى أنه "لا يمثل الدولة اللبنانية، وأن وزارة الخارجية سبقت أن اتخذت موقفا من المسيرات التي تم إطلاقها سابقا".

وأشار بو حبيب إلى أن الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، سيلتقي الرؤساء الثلاثة، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب، الياس بوصعب، وعدد من الوزراء، مؤكدا أن "الموقف اللبناني موحد لجهة المفاوضات".

المصدر: "الجديد"