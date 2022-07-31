"الإطار التنسيقي" يدعو للتظاهر يوم غد أمام المنطقة الخضراء لـ"الدفاع عن الدولة العراقية"

دعا "الإطار التنسيقي" في العراق اليوم إلى التظاهر يوم غد أمام المنطقة الخضراء لـ"الدفاع عن الدولة العراقية".

وذكر بيان للإطار: "ندعوا أبناء شعبنا العراقي بكافة أطيافه وفعالياتهم العشائرية والأكاديمية والثقافية، إلى أن يهبوا للتظاهر سلميا للدفاع عن دولتهم التي ثبتت أركانها دماء آلاف الشهداء بوجه الطغيان الدكتاتوري والاحتلال والطائفية والإرهاب الداعشي ومستقبل أبنائهم الذي حرص حشد العراق وقواته الأمنية على ضمانه، لاسيما بعد التطورات الأخيرة التي تنذر بالتخطيط لإنقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها".

وأضاف: " فكونوا على العهد والوعد، وهيهات منا الذلة. موعدنا غدا الساعة الخامسة عصرا على أسوار الخضراء".

المصدر: RT