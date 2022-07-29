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مبروك عطية بعد سخريته من السيد المسيح: سبق لسان وأفتيت بأن يأخذ المسيحيون كرتونة رمضان (فيديو)

أخبار العالم العربي

مبروك عطية بعد سخريته من السيد المسيح: سبق لسان وأفتيت بأن يأخذ المسيحيون كرتونة رمضان (فيديو)
RT / Youtube
الداعية الإسلامي المصري الدكتور مبروك عطية
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خرج الداعية الإسلامي المصري مبروك عطية في بث مباشر عبر "فيسبوك" للرد على الهجوم الذي تعرض له في الساعات الأخيرة بعد انتشار مقطع فيديو سخر فيه من لقب السيد المسيح.

وقال عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر بعد سخريته من السيد المسيح "أنا من أفتيت بأن يأخذ المسيحيون كرتونة رمضان، وأنا من أفتيت بالتعامل مع المسحيين معاملة المسلم للمسلم".

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وأضاف عطية: "في شيء يسمى سبق لسان، وقبل ما أعتذر عنه، فكان نتيجة انفعالي على إبراهيم عيسى وأعتذر عن سبق اللسان".

وتابع عطية: "ميخلصنيش مسيحي يكون زعلان مني، وسبق اللسان أعطانا عليه النبي محمد مثالا وهو عندما فقد دابته ويأس فنام أسفل شجرة وعندما استيقظ وجد دابته ومن سعادته قال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك، وللمرة المليون أعتذر للإخوة المسيحيين".

وبرر مبروك عطية سخريته من لقب السيد المسيح، بأنه لا يستطيع أن يسخر من نبي ذكر في القرآن الكريم، منوها بأنه لا يذكر أنه قال هذا الكلام، وإن حدث، فإنه يجب ألا يُحمل على السخرية من السيد المسيح.

وقال مبروك عطية في الفيديو الذي شن بسببه المغردون هجوما لاذعا عليه: "كل كلمة قالها سيدنا عيسى في موعظة الجبل.. بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ، كلهم أسيادنا".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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