بيروت تنفي مزاعم كييف حول قمح أوكراني "مسروق" على متن سفينة سورية رست في لبنان

نفى لبنان مزاعم السفارة الأوكرانية في بيروت بأن سفينة سورية راسية في ميناء طرابلس اللبناني، تحمل حبوبا أوكرانية "صدرتها روسيا بصورة غير مشروعة من أوكرانيا".

وقال مسؤول بارز بالجمارك اللبنانية لوكالة "أسوشيتد برس" إنه لا يوجد خطأ في شحنة السفينة "لاودكية" التي رست في ميناء طرابلس اللبناني الخميس، كما أن أوراقها سليمة.

والسفينة "لاودكية" تحمل خمسة آلاف طن من الطحين وخمسة آلاف طن من الشعير في شحنة قالت سفارة أوكرانيا في بيروت إن روسيا استولت عليها بشكل غير قانوني.

وبعد بيان السفارة بدأت السلطات اللبنانية التحقيق، لكن السفارة الروسية أبلغت وسائل إعلام لبنانية بأن الزعم الأوكراني لا أساس له من الصحة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على السفينة "لاودكية" في 2015 بسبب ارتباطها بحكومة الرئيس بشار الأسد.

ووفقا للسفارة الأوكرانية، فإن السفينة من بين عشرات السفن التي تزعم كييف أن روسيا نقلت عليها حبوبا مسروقة.

وجاء في بيان السفارة أن السفينة أوقفت نظامها التتبعي "إيه آي إس" في البحر الأسود لعشرة أيام بعد أن رست في بداية الشهر الجاري في ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم الروسية.

وتابعت السفارة أن السفينة "تم تحميلها هناك بالشعير وطحين القمح اللذين صدرا بشكل غير شرعي من أراضي زابوريجيا ونيقولايف وخيرسون في أوكرانيا".

وقالت السفارة الأوكرانية إنها ستطلب من السلطات اللبنانية تنفيذ أمر محكمة أوكرانية بالاستيلاء على السفينة.

وقال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب إن بلاده تسلمت عددا من الاحتجاجات والتحذيرات من دول غربية في أعقاب وصول السفينة التي تحمل العلم السوري إلى طرابلس.

المصدر: أ ب