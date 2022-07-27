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رئيس البرلمان العراقي يوجه "بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم"

أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان العراقي يوجه
Gettyimages.ru رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
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وجّه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، كما دعا المحتجين إلى "الحفاظ على سلمية التظاهر".

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، دعا الحلبوسي إلى "عدم حمل السلاح داخل البرلمان" كما وجّه "الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين".

كما وجه بجاهزية موظفي المركز الصحي للبرلمان، للحالات الطارئة.

وكان المئات من أنصار التيار الصدري اقتحموا المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، وتمكن عدد منهم من اقتحام مقر البرلمان، وذلك احتجاجا على مرشح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.

المصدر: RT

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