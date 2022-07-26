مراسلنا: الطيران التركي يقصف في دهوك العراقية

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن الطيران التركي قصف منطقة في محافظة دهوك بشمال العراق.

وذكر مراسلنا، ان الطيران الحربي التركي قصف صباح اليوم، منطقة بالقرب من قرية سجيري في نهيلي بمحافظة دهوك بشمال البلاد.

وأضاف، لم تتضح حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية نتيجة لهذا القصف الجديد.

وكان منتجع سياحي في هذه المحافظة العراقية الشمالية الواقعة عند حدود تركيا قد تعرض الاسبوع الماضي إلى قصف مماثل راح ضحيته 9 قتلى وعدد من الجرحى، واتهمت بغداد القوات التركية بشنه.

المصدر: RT