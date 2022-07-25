مجلس الأمن يدين الهجوم على محافظة دهوك العراقية

أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم على محافظة دهوك العراقية، وأعرب عن دعمه للتحقيق الذي تجريه بغداد في هذا الصدد.

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وقال المجلس في بيان إن أعضاءه أدانوا "بأشد العبارات، الهجوم في محافظة دهوك العراقية في 20 يوليو 2022، الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال".

أضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا والحكومة العراقية، ومنطقة كردستان العراق، وعن دعمهم للسلطات العراقية في تحقيقاتها" بشأن الهجوم.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على دعم استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية، والعملية الديمقراطية والازدهار في العراق.

المصدر: "سبوتنيك"