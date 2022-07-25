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العراق.. حساب مقرب من الصدر يلمح إلى رفضه لمرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة

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العراق.. حساب مقرب من الصدر يلمح إلى رفضه لمرشح
Gettyimages.ru
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نشر مصلح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، صورة عبر صفحته في "فيسبوك" بدت سخرية من مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة.

ونشر العراقي صورة لرجل يصافح ظله، مع تعليق يقول: "تحت عنوان "سوداني" يصافح ظله".

معظم التعليقات على منشور العراقي أشارت إلى أن المنشور يأتي تعليقا على إعلان "الإطار التنسيقي" ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

 

المصدر: RT

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