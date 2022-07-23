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الإمارات.. الحبس والإبعاد لـ 7 آسيويين سرقوا وأتلفوا سيارات في عجمان

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الإمارات.. الحبس والإبعاد لـ 7 آسيويين سرقوا وأتلفوا سيارات في عجمان
Gettyimages.ru
الإمارات.. الحبس والإبعاد لـ 7 آسيويين سرقوا وأتلفوا سيارات في عجمان
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قضت محكمة جنيات عجمان في الإمارات بالحبس لمدة سنتين والإبعاد لـ7 متهمين وجميعهم من الجنسية الآسيوية، وذلك بتهمة السرقة والإتلاف.

وتشير تفاصيل القضية بأنه ورد بلاغ للشرطة من شخص عربي الجنسية يفيد بأن مجهولا قام بسرقة جزء من كاتم عادم الصوت من مركبته نوع تويوتا برادو أثناء توقفها بمواقف السيارات بمنطقة الرميلة  بعجمان.

وبعد ورود البلاغ تم تشكيل فريق عمل للمتابعة والبحث والتحري وجمع المعلومات ودلت التحريات على قيام المتهمين جميعا بالسرقة فتم مداهمة سكنهم وضبطهم وبتفتيش سكنهم وتم العثور على أدوات السرقة متعددة الأحجام وقفازات.

وبسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة، اعترف أنه قام بسرقة عدد 5 عوادم مركبات من نوع تويوتا برادو بأوقات مختلفة من الليل برفقة باقي المتهمين.

وذكر أنه قام بفك العادم منها بمساعدة المتهم الثاني وباقي المتهمين كانوا يراقبون المكان وبعدها تم تسليم العوادم إلى المتهم السابع وهو من قام ببيعها بمبلغ 500 درهم للعادم الواحد وتم تقاسم المبلغ بينهم جميعا وأن حصته 60 درهما، كما اعترف بقية المتهمين بنفس الاعتراف.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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