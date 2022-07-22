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استهداف معسكر تتمركز فيه قوات تركية شرقي الموصل في شمال العراق بمجموعة من الصواريخ

حركة فتح تدين حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر

أخبار العالم العربي

حركة فتح تدين حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر
Gettyimages.ru
الدكتور ناصر الدين الشاعر
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أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر في نابلس.

واعتبرت فتح في بيان مساء الجمعة، أن هذه الحادثة "خارجة عن عادات وتقاليد وأخلاق شعبنا".

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وتمنت الحركة الشفاء العاجل للدكتور الشاعر.

وأصيب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق والمحاضر في جامعة النجاح ناصر الدين الشاعر برصاص مسلحين في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا النار نحو مركبة الشاعر ما أدى لإصابته في قدمه وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فإن المسلحين أطلقوا النار من داخل مركبة توقفت قبالة مركبة الشاعر، ما أدى إلى إصابته بنحو 6 رصاصات في رجليه.

المصدر: RT

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