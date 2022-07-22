وزير خارجية العراق: دور بغداد سيكون مهما في القمة العربية القادمة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن دور بلاده سيكون مهما في القمة العربية المزمع عقدها مطلع نوفمبر المقبل في الجزائر.

وأوضح حسين في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في بغداد، أن الجانبين بحثا بحث ملف اجتماع القمة العربية، إضافة إلى القصف الذي استهدف دهوك في كردستان العراق أمس.

وقال حسين: "تطرقنا مع نظيرنا الجزائري للاعتداء التركي في دهوك وخطوات العراق الدبلوماسية للرد عليه".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حسين أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الأزمة الأوكرانية، وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي.

كما نقلت الوكالة عن لعمامرة، أن "التواصل مع العراق مهم للغاية"، وأكد أن بلاده "تدعم تقوية الموقف العربي في التفاعل مع الأحداث والتحديات الدولية وفرض هذا الوجود بشكل فاعل".

وأضاف الوزير الجزائري أن القمة العربية ستعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم، وأضاف: "مطالبون الآن بتعميق العلاقة العراقية الجزائرية"، وأنه "يحمل رسالة قوة وتضامن من الرئيس عبد المجيد تبون مع العراق".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية