إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بجروح بعد استهدافه من قبل مسلحين بالضفة (صور + فيديو)

أصيب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق والمحاضر في جامعة النجاح ناصر الدين الشاعر برصاص مسلحين في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا النار نحو مركبة الشاعر ما أدى لإصابته في قدمه وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فإن المسلحين أطلقوا النار من داخل مركبة توقفت قبالة مركبة الشاعر، ما أدى إلى إصابته بنحو 6 رصاصات في رجليه.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الهجوم المسلح الذي لم تتضح خلفيته بعد.

وأفادت وسائل الإعلام بأن أجهزة أمن السلطة صادرت هواتف المتواجدين في مستشفى رفيديا بنابلس بعد وصول الدكتور ناصر الدين الشاعر عقب إصابته بالرصاص.

مصادر محلية: إصابة نائب رئيس الوزراء الأسبق والمحاضر في جامعة النجاح الدكتور ناصر الدين الشاعر بقدمه برصاص عناصر حركة فتح في بلدة كفر قليل جنوب نابلس. pic.twitter.com/YKKtUpdCfY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 22, 2022

عاجل// إصابة القيادي في حـ،ـر.كة حـ،ـمـ،ـا...س، ناصر الدين الشاعر في قدمه برصاص عناصر مليشيا حركة فتح في بلدة كفر قليل جنوب نابلس .



حركة فتح هي أساس الفتنة والفلتان في الضفة، العرصات مش عاجبهم الوحدة الوطنية في نابلس وجنين !!#ابن_الخليلpic.twitter.com/1X5wbBUKmH — ابن الخليل (@abn_alkhalil) July 22, 2022

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية