 
مباشر

إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بجروح بعد استهدافه من قبل مسلحين بالضفة (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بجروح بعد استهدافه من قبل مسلحين بالضفة (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق والمحاضر في جامعة النجاح ناصر الدين الشاعر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/th1z

أصيب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق والمحاضر في جامعة النجاح ناصر الدين الشاعر برصاص مسلحين في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا النار نحو مركبة الشاعر ما أدى لإصابته في قدمه وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فإن المسلحين أطلقوا النار من داخل مركبة توقفت قبالة مركبة الشاعر، ما أدى إلى إصابته بنحو 6 رصاصات في رجليه.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الهجوم المسلح الذي لم تتضح خلفيته بعد.

وأفادت وسائل الإعلام بأن أجهزة أمن السلطة صادرت هواتف المتواجدين في مستشفى رفيديا بنابلس بعد وصول الدكتور ناصر الدين الشاعر عقب إصابته بالرصاص.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا