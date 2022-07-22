لبنان.. ميقاتي يوعز بعدم الاقتراب من الجهة الشمالية لإهراءات القمح في مرفأ بيروت

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، وضع الاهراءات في مرفأ بيروت، في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة، موعزا بعدم الاقتراب من الجهة الشمالية للاهراءات.

وأفادت تقارير متقاطعة أعدتها وزارات الداخلية والاقتصاد والأشغال العامة والبيئة من خلال أجهزة الرصد، أفادت بارتفاع خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية للاهراءات. وأوعز ميقاني للأجهزة المعنية بالمراقبة الدائمة للاهراءات وعدم اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء من المكان، حفاظا على سلامتهم ومن أجل عدم تعريض حياتهم لأي خطر.

2/5 واوعز الرئيس ميقاتي للاجهزة المعنية بالمراقبة الدائمة للاهراءات وعدم اقتراب اي من العاملين او عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء من المكان حفاظا على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم لاي خطر.

وافاد الوزراء المعنيون "ان الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية ...#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 22, 2022

وأفاد الوزراء المعنيون بأن الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الاهراءات والتي لم تعالج لخطورة الوصول إليها تقدر بـ3000 طن، منها 800 طن بدأت بالاحتراق الذاتي مؤخرا نتيجة العوامل المناخية حيث تصل حرارة الحبوب إلى أكثر من 95 درجة مئوية نتيجة التخمر، علما ان الانبعاثات الناتجة عن هذا التخمّر لا تشكل أي خطر على الصحة العامة.

وأفاد وزير الداخلية في تقريره بأن الحريق الذي حصل بالأمس نتج عن امتداد النيران إلى الكابلات الكهربائية الموجودة على أطراف الاهراءات، وقد سارع عناصر الدفاع المدني وفوج اطفاء بيروت لاخمادها فورا، معرضين حياتهم للخطر.

المصدر: RT