اسرائيل تعتزم تطوير طائرات القوات الملكية المغربية

اتفق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مع حسن محوار قائد القاعدة الجوية السادسة للجيش المغربي ببنجرير على تطوير طائرات القوات الملكية الجوية المقاتلة من طرازي F16 وF5.

وبموجب الاتفاق سيتم تجهيز المقاتلات بالتكنولوجيا الحديثة وتطوير قدراتها في الطيران والمحاكاة.

وتباحث المسؤولان العسكريان وضعية سلاح الجو، كما قاما بالاطلاع على وضعية الطائرات بدون طيار ومقاتلات F16، حيث تعهد الطرفان بتطوير العتاد العسكري.

وفي القاعدة الجوية السادسة، التقى رئيس الأركان الإسرائيلي مسؤولين عسكرين مغاربة؛ بمن فيهم رئيس قسم الأبحاث بالقاعدة، حيث استعرضوا تهديد الطائرات بدون طيار والطائرة الشراعية وأنشطة سرب مقاتلات من طراز F-16.

المصدر: هيسبريس