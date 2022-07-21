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قرقاش: تطورات الملف الأوكراني تظهر صواب موقف دول المنطقة من الأزمة

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قرقاش: تطورات الملف الأوكراني تظهر صواب موقف دول المنطقة من الأزمة
أنور قرقاش
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رأى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن "تطورات الملف الأوكراني تظهر صواب موقف دول المنطقة من تلك الأزمة".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": إنه "ومع شلل آليات النظام الدولي بالحفاظ على السلام والاستقرار تبقى مواقف الإقليم متوافقة مع مبادئ رفض استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول والدعوة لوقف إطلاق النار وتبني الحل السياسي".

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن روسيا ممتنة لكل من تركيا والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، على عرض الوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.

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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية بطهران: "فيما يتعلق بجهود تركيا، وكذلك مقترحات الدول الأخرى، مثل السعودية التي تعرض وساطتها، وكذلك الإمارات، وهي الدول الثلاث التي تمتلك القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع أصدقائنا، المهتمين بتسوية هذه الأزمة".

من جهته، أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع مارس الماضي، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية.
المصدر: RT

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