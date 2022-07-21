البرلمان العربي يدين الهجوم التركي على دهوك في العراق (فيديو)

دان البرلمان العربي الهجوم التركي على محافظة دهوك بإقليم كردستان في شمال العراق، والذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وجرح عشرات آخرين.

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وأكد البرلمان في بيان له اليوم الخميس على أن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكا سافرا لسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار".

وشدد البرلمان العربي على تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها، مطالبا تركيا "بالتوقف عن هذه الأعمال العدائية واحترام سيادة جمهورية العراق على كامل أراضيها، والالتزام بمبدأ حسن الجوار".

وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك بشما العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي الدولي ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمه إلى مجلس الأمن.

المصدر: RT