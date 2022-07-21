أبو الغيط يدين القصف التركي الأخير على محافظة دهوك العراقية

دان أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم التركي الذي استهدف أمس الأربعاء منتجعا سياحيا بمدينة دهوك العراقية، وأدى الى سقوط 9 قتلى وعدد من الجرحى.

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ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار.

وأشار المتحدث إلى أن الجامعة العربية تساند العراق في رفض وإدانة الاعتداءات التركية، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية، معتبرا أن على أنقرة إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الاقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة.

المصدر: RT