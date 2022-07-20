الحكومة المصرية تحدد ضوابط "التصوير الشخصي" في الأماكن العامة

صرّحت الحكومة المصرية التصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسياح في الأماكن العامة مجانا ودون تراخيص مسبقة، وحددت ضوابط ذلك، شرط "ألا يكون مسيئا للبلاد".

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية أن "مجلس الوزراء وافق على أن يكون التصوير الشخصي "بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو مجانا ودون اشتراط الحصول على أي تصاريح مسبقة".

واشترط القرار "أن يكون التصوير الشخصي بالأماكن العامة دون استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق وهي مظلات التصوير الاحترافية، وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، أو المعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام".

وأكدت الوزارة على "الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسئ بشكل أو بآخر للبلاد وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم".

وأوضحت الوزارة أن وزير السياحة والآثار خالد العناني ترأس اجتماعين في الأسابيع الماضية مع عدد من الجهات المعنية، و"تم التوافق خلال الاجتماعين على التأكيد على السماح بحرية التصوير لمن يرغب في ذلك وفقا للضوابط المشار إليها، لما للتصوير الشخصي والتذكاري من مردود إيجابي للترويج لمصر ومعالمها".

وفيما يخص التصوير داخل المواقع الأثرية والمتاحف، أشارت الوزارة إلى أنه "يسمح بالتصوير الشخصي (التذكاري) للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية"، شرط "عدم استخدام الفلاش في المتاحف والأماكن المغلقة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على "إتاحة خدمة الحصول على تصاريح التصوير التجاري والسينمائي بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار المزمع إطلاقه".

المصدر: RT