 
مباشر
عاجل
لافروف: الإدارة الأمريكية تتصرف على نحو غير مسؤول، ولا تريد الحوار

فيصل المقداد من طهران: نقول للأمريكيين الذين ينهبون ثرواتنا إن عليهم أن ينسحبوا وإلا

أخبار العالم العربي

فيصل المقداد من طهران: نقول للأمريكيين الذين ينهبون ثرواتنا إن عليهم أن ينسحبوا وإلا
AP Pool AFP
وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tggu

وجه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء خلال زيارته لإيران، رسالة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن "عليها الانسحاب من سوريا".

إقرأ المزيد
بكين تدعو واشنطن للتوقف عن سرقة نفط سوريا ورفع العقوبات عنها
بكين تدعو واشنطن للتوقف عن سرقة نفط سوريا ورفع العقوبات عنها

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال فيصل المقداد: "الوجود الأمريكي في شرق سوريا يسبب خطران.. أولهما التعامل مع أدوات رفضت أن تكون سورية، ونحذرها من الخروج عن إرادة الشعب السوري..نحن نتطلع  إلى مواطنية وإخلاص أي طرف على الأراضي السورية، و نقول لهم أن يقفوا إلى جانب جيشهم وقيادة الرئيس بشار الأسد وإن لا مبرر للارتباط بالأجنبي لتفتيت الوطن وتقسيمه".

وأضاف المقداد: "ما يتم في الشمال السوري يتناقض مع إرادة الشعب السوري..كيف يمكن نهب ثروات الشعب بينما يعاني من حصار ظالم؟

وأكد أن "الوجود الأمريكي في قاعدة الكبان وجود غير شرعي يعيد إلى الأذهان عصر الاحتلال والاستعمار".

وأردف المقداد: "نقول للأمريكيين الذين ينهبون ثرواتنا إنه عليهم أن ينسحبوا وإلا.. وهنا لا أنذر أو أحذر..وإذا لم يقتنع من يحتل الأرض السورية سواء أن كان من جيراننا أو الدول التي تدعمها في أوروبا والغرب..إن عليهم أن يقتنعوا بأن وجودهم على الأراضي السورية والفلسطينية لن يكون الى الأبد..الطريق الى ذلك اختبرته واشنطن..ونرى الاحتلال إلى زوال".

إقرأ المزيد
بوتين: على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري
بوتين: على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري

من جهته، أوضح أمير عبد اللهيان قائلا: "حاولنا كثيرا إقناع الأطراف بالابتعاد عن الحلول العسكرية ..الطرفان الروسي والإيراني حاولوا ذلك وجرى حديث صريح من قبل المرشد الأعلى..وطرحت القضايا بشفافية..تمت مناقشة تبعات أي عمل عسكري في سوريا..وهناك قناعة بضرورة مساعدة سوريا للخروج من هذه الظروف لاسيما في تخطي تبعات العقوبات الاقتصادية و على دول المنطقة استمرار دعمهم للشعب السوري".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)