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بكين تدعو واشنطن للتوقف عن سرقة نفط سوريا ورفع العقوبات عنها

أخبار العالم العربي

بكين تدعو واشنطن للتوقف عن سرقة نفط سوريا ورفع العقوبات عنها
Gettyimages.ru
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دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف نهب ثرواتها الوطنية.

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "تواصل الولايات المتحدة احتلالها بشكل تعسفي لمناطق مهمة في سوريا من حيث إنتاج الحبوب وإنتاج النفط، وتسلب وتنهب الثروات الوطنية السورية، الأمر الذي يتسبب في معاناة السكان المحليين ويدفع بهم من أزمة إنسانية إلى أخرى".

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وتابع ممثل الخارجية الصينية القول: "يجب على الولايات المتحدة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والاستجابة لدعوات السوريين ورفع العقوبات الأحادية عن هذا البلد، ووقف نهب ثروات سوريا الوطنية".

المصدر: تاس

 

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