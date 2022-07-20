بكين: واشنطن لن تتمكن من تطهير نفسها من وصمة التجارة بالرقيق

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، عند تدوين التقارير "الكاذبة" حول مشكلة الاتجار بالبشر، تتجاهل الحقائق والوقائع.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في تعليقه على تقرير عن الاتجار بالبشر لعام 2022 نشرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا: "سنة بعد سنة تتجاهل الولايات المتحدة الحقائق، تختلق تقارير كاذبة حول مشكلة الاتجار بالبشر، وتخدع المجتمع الدولي".

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وأكد ممثل الخارجية الصينية، أن حكومة بلاده تلتزم بأمانة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، والبروتوكول الإضافي لمنع وقمع الاتجار بالبشر.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة، بغض النظر عن رغبتها ومحاولاتها، لن تكون قادرة على أن تطهر نفسها بنفسها من "الذنب التاريخي كدولة لتجارة الرقيق".

في وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لعام 2022 حول الاتجار بالبشر. وفيه زعمت بأن "الصين لا تلتزم بالكامل بالمعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة لحل المشكلة".

المصدر: نوفوستي