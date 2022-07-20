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التحالف العربي يرد على الحوثيين حول "خرق الهدنة"

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يرد على الحوثيين حول
AFP
صنعاء- اليمن
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قال التحالف العربي بقيادة السعودية، إن "مزاعم الحوثيين (جماعة "أنصار الله" في اليمن) تنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع، عارية عن الصحة".

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وأضاف التحالف العربي: "الضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع التحالف: "نتخذ وندعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية".

وأمس الثلاثاء، كانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن "قوى العدوان ومرتزقتها 172 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وقال المصدر عسكري لـ"سبأ" إن "خروقات العدوان تمثلت في 36 خرقا بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود"، لافتا إلى "رصد ثلاثة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في رتب روح الله وفي نقظة في الشامرية بمنطقة حجر بتار بمحافظة الضالع".

المصدر: "واس" + "سبأ"

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