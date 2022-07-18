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الجيش اليمني: الحوثيون ارتكبوا 118 خرقا للهدنة

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الجيش اليمني: الحوثيون ارتكبوا 118 خرقا للهدنة
Gettyimages.ru
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قالت القوات المسلحة اليمنية إن حركة "أنصار الله" الحوثية خرقت الهدنة الأممية 118 مرة في عدد من المحافظات يوم السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل جندي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن تلك الخروقات توزعت على "جبهات القتال بمحافظات حجة والحديدة والضالع وصعدة والجوف ومأرب".

وقالت الوكالة إن أبرز تلك الخروقات تمثلت بمحاولة تسلل نفذها مقاتلون من الحركة "باتجاه مواقع مهمة غرب مأرب"، وأضافت أن قوات الجيش "أفشلتها في لحظاتها الأولى".

وتنوعت الخروقات، حسب الوكالة، بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات من أسلحة المدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة والطائرات المسيّرة المفخخة.

ونتج عن تلك العمليات مقتل أحد جنود الجيش وإصابة 8 آخرين.

المصدر: وكالة "سبأ"

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