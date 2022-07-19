اليمن... نجاة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة من هجوم مسلح

أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" بأن قائد فرع قوات الأمن الخاصة في محافظة شبوة اليمنية العميد عبد ربه لعكب، نجا من هجوم مسلح، بينما قتل أحد مرافقيه.

قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة إن مسلحين "فتحوا نيران رشاشاتهم على آلية أمنية تقل قائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه لعكب، أثناء مروره وسط مدينة عتق مركز المحافظة"، مبينا أن القائد الأمني نجا من الهجوم، في حين قُتل أحد مرافقيه وأصيب 4 آخرون من حراسه.

وذكر أن الهجوم سبقته مناوشات بين "قوات الأمن الخاصة" التابعة لوزارة الداخلية اليمنية، و"قوات دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن.

المصدر: "سبوتنيك"