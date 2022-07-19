روسيا تشهد زيادة كبيرة في عدد الطلاب المصريين

كشفت إحصائيات في روسيا عن زيادة عدد الطلاب المصريين في الجامعات الروسية بمقدار 5 مرات خلال السنوات الأربع الماضية.

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ووفقا للإحصائيات زاد عدد الطلاب في الفترة من 2018 إلى 2022، من 2300 طالب في 2018 إلى 12357 في 2022، للعام الدراسي 2022/23 القادم، تمت زيادة الحصة السنوية للمواطنين المصريين إلى 110 أماكن.

ويتوجه المصريون إلى روسيا لدراسة التخصصات ومجالات التدريب في الجامعات الروسية وهي الأكثر شعبية بينهم وهي: "الطب العام والهندسة والميكاترونيك والروبوتات والفيزياء النووية والتكنولوجيا والعلاقات الدولية".

وتعد أشهر الجامعات الروسية بين المواطنين المصريين هي جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، وجامعة تومسك للفنون التطبيقية الوطنية للبحوث، وجامعة قازان الفيدرالية، وجامعة الأورال الفيدرالية، والمدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية.

وأكد رئيس جامعة الصداقة بين الشعوب أوليغ ياستريبوف أن 173 طالبا من مصر يدرسون في هذه الجامعة، وفي أغلب الأحيان، يختار طلاب جامعة الصداقة "الطب العام" و "طب الأسنان" و"الهندسة" و"أعمال النفط والغاز".

ووفقا للإحصائيات في العام الدراسي 2021-2022، درس 259 مواطنا من جمهورية مصر العربية في جامعة قازان الفيدرالية: "97 طالبا في المرحلة التحضيرية، و85 طالبا في درجة البكالوريوس، و67 درجة التخصص، و6 في كلية الدراسات العليا، 4 في برنامج الماجستير.

المصدر: RT