طوارئ في مصر ومنع التوجه إلى الشواطئ

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية بمصر، حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء وذلك عقب تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

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وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، فإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات التي تحافظ على أرواح رواد الشواطئ وسلامتهم حيث تم زيادة عدد الغطاسين بكافة الشواطئ والتأكد من تواجد عمال الأبراج بأماكنهم، وتجهيز الإذاعات الداخلية للشواطئ لتحذير الرواد بصفة مستمرة طوال اليوم و التأكيد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعمال الأبراج وعدم التوغل بمياه البحر.

وناشدت الإدارة كافة الرواد بضرورة توخى الحيطة والحذر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب كما يفضل ارتداء "لايف جاكت"، مع التأكيد علي تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

وشددت على استمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة التى تم رفع الرايات الحمراء بها مثل شواطئ العجمي وشواطئ غرب المحافظة، لذا تهيب الإدارة بالسادة الرواد بضرورة الالتزام بالسباح فى المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين.

كما ذكرت المصطافين أن شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة، لذا يرجى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول به حفاظًا على سلامتهم، حيث إن ذلك الشاطئ شهد 3 حالات غرق خلال الآونة الأخيرة رغم غلقه.

المصدر: الوطن