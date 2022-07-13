مصر.. شواطئ الإسكندرية تطلق تحذيرات عاجلة وترفع الرايات الحمراء

رفعت محافظة الإسكندرية في مصر، درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ، مع نشر تحذيرات للمصطافين من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وكذلك رفع الرايات الحمراء.

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كما قررت محافظة الإسكندرية، زيادة عدد الغطاسين، والانتشار الكامل لفرق الإنقاذ، وأبراج المراقبة بالشواطئ؛ وذلك بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية مصطافيها من الغرق.

ووجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطئ المحافظة، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.

وحذرت محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطئ التي تم رفع الرايات الحمراء بها؛ حفاظًا على سلامتهم.

من جهته، أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كل شواطئ القطاع الغربي، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، والتشديد على منع النزول نهائيًا في شواطئ العجمي.

وأكد أنه يتم التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ؛ لاتخاذ جميع سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين، وخاصة مستأجري شواطئ العجمي؛ كونها من الشواطئ المفتوحة، ذات المواجهات الواسعة، والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين؛ في حال ارتفاع الأمواج.

وأضاف أنه تم توجيه مراقبي الشواطئ، باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ، طوال اليوم، مع استمرار المرور على الرواد، وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.

المصدر: القاهرة 24