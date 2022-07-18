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مساعد بوتين يعلق على خطط تركيا لتنفيذ عملية جديدة في سوريا

أخبار العالم العربي

مساعد بوتين يعلق على خطط تركيا لتنفيذ عملية جديدة في سوريا
Gettyimages.ru
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قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن روسيا في موضوع خطط تركيا إجراء عملية جديدة في شمال سوريا، تعارض أي أعمال من شأنها أن تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية.

وأضاف ممثل الكرملين، في موجز صحفي اليوم: "أما بالنسبة لخطط تركيا للقيام بعملية جديدة ضد التشكيلات الكردية في شمال سوريا، فمن الطبيعي أن تتم مناقشة هذه المسألة".

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وتابع القول: "موقف روسيا المبدئي، هو أننا نعارض أي أعمال تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة وفي قرارات صيغة أستانا. وهو ما يعني احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا".

المصدر: نوفوستي

 

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