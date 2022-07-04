تشاووش أوغلو يعلق على مواقف واشنطن وموسكو من العملية التركية المحتملة في سوريا

رفض وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مجددا محاولات روسيا والولايات المتحدة لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة أجرتها معه قناة NTV التركية: "لقد أعربنا مرارا عن خيبة أملنا من المساعدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب. عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، لا يهم من يقول وماذا - تقوم تركيا بما هو ضروري في إطار القانون الدولي".

واعتبر تشاووش أوغلو أنه "لا يحق لروسيا والولايات المتحدة قول أي شيء لتركيا"، وأضاف: "نحن غير راضين عن الخطوات التي تتخذها روسيا. ونتحلى بالشفافية حيال ذلك".

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وأكد الوزير أن "تركيا لا تتوانى في القضاء على أي تهديد يأتيها من الجانب السوري".

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن معارضتها لعملية تركية محتملة في سوريا ودعت أنقرة إلى حل سلمي للوضع في سوريا.

المصدر: وسائل إعلام تركية