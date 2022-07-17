"أخنوش ارحل".. طرد رئيس الحكومة المغربية من مهرجان فني في أغادير (فيديو)

فاجأ جمهور مهرجان فني في المغرب رئيس وزراء البلاد عزيز أخنوش الذي جاء لحضوره مساء السبت، برفع شعارات تطالبه بالرحيل، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في عهد حكومته.

وبعدما وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حضور أخنوش لفعاليات مهرجان تيمتار بأغادير في جنوب المغرب بالمستفز، أطلق عدد من الحاضرين هتافات ورفعوا شعار"أخنوش ارحل" في إشارة منهم للهاشتاغ الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي وعرف تفاعلا غير مسبوق من طرف مشاهير وصحافيين وشخصيات سياسية بارزة.

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ونشر حوالي 200 ألف مغربي على "فيسبوك"، هاشتاغ "أخنوش ارحل"، كسلوك احتجاجي ضد الحكومة التي التزمت الصمت إزاء ارتفاع المعيشة دون اتخاذ أي تدبير يحمي القدرة الشرائية للمواطن في ظل تدهور الوضع الاجتماعي منذ جائحة كورونا.

وتصدر هاشتاغ #7dh_Gazoil و#8 dh_Essence و#Dégage_Akhannouch، الترند المغربي على "فيسبوك"، بعدما انخرط في نشره الكثير من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بالإضافة إلى صحافيين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق النشطاء الهاشتاغ بصور للأثمنة المعقولة التي يجب أن يقف عندها سوق المحروقات بالمغرب، مطالبين برحيل أخنوش، بحكم دوره المزدوج كرئيس للحكومة وفي الآن نفسه كصاحب الشركة المحتكرة لاستيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها.

ورفع النشطاء مطلب تخفيض ثمن الغازوال إلى 7 دراهم، والبنزين إلى 8 دراهم وهو الثمن الذي كان عليه قبل وصول أخنوش لرئاسة الحكومة.

يذكر أن مدينة أغادير، التي تنحدر منها عائلة أخنوش، تعتبر أقوى معقل انتخابي لرئيس الحكومة، الذي اكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار بزعامته، الساحة السياسية المغربية خلال الانتخابات الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية