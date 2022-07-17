لبنان.. مقتل 8 أشخاص بحادث مأساوي في عرسال (صور + فيديو)

هز حادث سير مروع مساء السبت بلدة عرسال في جبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي، راح ضحيته 8 أشخاص.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن شاحنة محملة بأكثر من 40 طنا من الحجارة اجتاحت عددا من السيارات، ما أدى إلى سقوط 8 قتلى، 7 من عائلة واحدة، وإصابة 5 بجروح، في بلدة عرسال، محلة عقبة الجرد.

وذكرت الصحيفة أن عائلة بكاملها مؤلفة من سبعة أفراد من آل الفليطي لقيت مصرعها، بالإضافة إلى شاب من آل غدادة، حيث قضوا إثر تعرض سيارتهم.

وقالت صفحة التحكم المروري على "تويتر" إن حادث تصادم مروعا وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا.

الساعة 18:40 من تاريخه حصل حادث تصادم بين شاحنة وبيك آب محلة وادي عطا #عرسال نتج عنه 7 قتلى — التحكم المروري (@tmclebanon) July 16, 2022

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إنه "خلال عملية الإنقاذ، استعانت عناصرنا بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، وتوازيا عملوا على إخماد حريق شب في الشاحنة".

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الحادث المأساوي.

#حادث مروع.. وفاة عائلة كاملة



اهتزت مشاعر #اللبانيين على وقع حادث سير مروع أدى إلى وفاة عائلة كاملة مكونة من 8 أفراد



في بلدة عرسال الحدودية

في سلسلة جبال #لبنان بالبقاع.



وتوفى في الحادث الأب والأم وأبناؤهما الأربعة (ولدان وبنتان) وزوج الابنة وسائق الشاحنة التي اصطدمت بمركبتهم. pic.twitter.com/soB2z13ub2 — بوبيان نيوز (@Bobian_News) July 16, 2022

8 قتلى الاب والام واولادهم الاربعة وصهرهم بعد ان اجتاحت شاحنة محملة بالصخور سيارتهم.. ولاحقا توفي نجل صاحب الشاحنة في #عرسالpic.twitter.com/WCINYQ54It — saidagate/بوابة صيدا (@SaidagateInfo) July 16, 2022

لبنان



من الحادث المأساوي في عرسال حيث اجتاحت شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّا من الحجارة عدداً من السيارات ما أدّى إلى سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى pic.twitter.com/Er8zWfqcTP — ملك السلطنه (@jamlyyyyy_) July 16, 2022

المصدر: وسائل إعلام لبنانية