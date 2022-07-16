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خلافا لاستقبال بايدن.. محمد بن سلمان يرحب بالزعماء العرب بنفسه في المطار

أخبار العالم العربي

خلافا لاستقبال بايدن.. محمد بن سلمان يرحب بالزعماء العرب بنفسه في المطار
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استقبل ولي العهد السعودي قادة مصر والكويت والإمارات وقطر والبحرين والأردن بترحيب حار في المطار، خلافا لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل مسؤولين سعوديين.

واستقبل ولي العهد في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة صباح اليوم السبت، كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردني عبدالله الثاني الذين وصلوا صباح اليوم السبت إلى السعودية.

في حين تم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى وصوله السعودية في أول زيارة له منذ فوزه برئاسة الولايات المتحدة، في مطار الملك عبد العزيز في جدة، من قبل أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، بجانب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة لدى واشنطن، والسفيرة الأمريكية لدى السعودية.

المصدر: RT

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