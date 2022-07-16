خلافا لاستقبال بايدن.. محمد بن سلمان يرحب بالزعماء العرب بنفسه في المطار
استقبل ولي العهد السعودي قادة مصر والكويت والإمارات وقطر والبحرين والأردن بترحيب حار في المطار، خلافا لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل مسؤولين سعوديين.
واستقبل ولي العهد في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة صباح اليوم السبت، كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردني عبدالله الثاني الذين وصلوا صباح اليوم السبت إلى السعودية.
#عاجل_السعودية | في أول زيارة رسمية للمملكة.. سمو #ولي_العهد يستقبل بالأحضان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان #قناة_السعودية#قمة_جدة_للأمن_والتنميةpic.twitter.com/eaHiscNzDA— قناة السعودية (@saudiatv) July 16, 2022
#فيديو | سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي أمير دولة قطر لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة للمشاركة في #قمة_جدة_للأمن_والتنمية. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) July 16, 2022
pic.twitter.com/x32hW6TmrA
#عاجل_السعودية | سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. #قناة_السعودية#قمة_جدة_للأمن_والتنميةpic.twitter.com/pXviL7ULpC— قناة السعودية (@saudiatv) July 16, 2022
#عاجل_السعودية | سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي ملك الأردن وولي عهده لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي. #قناة_السعودية#قمة_جدة_للأمن_والتنميةpic.twitter.com/sog0rasVmr— قناة السعودية (@saudiatv) July 16, 2022
#عاجل_السعودية | في مشهد أخوي.. سمو #ولي_العهد يستقبل ولي عهد الكويت لحظة وصوله مطار جدة. #قناة_السعودية#قمة_جدة_للأمن_والتنميةpic.twitter.com/GfRyrw45vU— قناة السعودية (@saudiatv) July 16, 2022
#فيديو | سمو #ولي_العهد يستقبل ملك البحرين لحظة وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون#قمة_جدة_للأمن_والتنمية— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) July 16, 2022
pic.twitter.com/9dyPQAWPry
في حين تم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى وصوله السعودية في أول زيارة له منذ فوزه برئاسة الولايات المتحدة، في مطار الملك عبد العزيز في جدة، من قبل أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، بجانب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة لدى واشنطن، والسفيرة الأمريكية لدى السعودية.
المصدر: RT