بايدن يصل إلى السعودية التي تعهد بجعلها بلدا "منبوذا" (فيديو)

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية اليوم الجمعة قادما من إسرائيل، متراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة "منبوذة".

ونشرت وسائل الإعلام السعودية صورا لطائرة بايدن في مطار جدة بعد رحلة استمرت ساعتين.

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وبايدن أول رئيس أمريكي يصل إلى السعودية على متن رحلة جوية مباشرة من تل أبيب.

وذكرت الإخبارية السعودية أن أمير مكة المكرمة وسفيرة المملكة لدى واشنطن كانا في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي في مطار الملك عبد العزيز في جدة.

المصدر: أ ف ب + الإخبارية السعودية