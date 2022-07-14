خبير يعلق على زيارة بايدن للسعودية وإجراء برتوكولي غير مسبوق من الرياض

علق اللواء تامر الشهاوي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق على دلالات الزياره المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، الأولى من نوعها له منذ وصوله للبيت الأبيض عام 2021.

وقال الشهاوي إن "الزيارة تحمل الكثير من التساؤلات بعد علاقته المضطربة بالمملكة العربية السعودية ومن الواضح أنه جاء لطرح ملفات بعينها وعلى رأسها أزمة الطاقة التي سببتها حرب أوكرانيا بالإضافة للرغبة في تشكيل ناتو عربي لتسعير صراع جديد مع ايران ومناقشات حول إسرائيل والتطبيع العربي ومحاولة الحصول على دعم عربي في الصراع الروسي الأمريكي".

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ولفت إلى أنه على خلاف "كل البروتوكولات السابقة، سيستقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز رئيس الولايات المتحدة في زيارته، وليس خادم الحرمين، أو ولي عهده، وهو أمر بروتوكولي يتم الاتفاق عليه مسبقا بين الجانبين إلا أنه يحوي رسالة هامة للضيف الأمريكي وقد تكون ردا عنيفا على كل تصرفاته وتصريحاته السابقه تجاه المملكة".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT