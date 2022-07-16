برلمانيون بريطانيون وأمريكيون يوجهون رسالة لبايدن قبل لقائه السيسي في جدة

دعا نحو 50 برلمانيا أمريكيا وبريطانيا في رسالة وجهوها للرئيس الأمريكي جو بايدن ليبحث مسألة "القمع الواسع" في مصر مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ويشارك بايدن في قمة لزعماء دول الخليج في السعودية يوم السبت يحضرها السيسي الذي تعد بلاده أحد أكبر الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة.

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وجاء في الرسالة التي وقعها الأمريكي بيرني ساندرز والبريطاني جيريمي كوربين أن "كل الأنظار متجهة نحو مصر".

وجاء في الرسالة: "استخدم الوسائل التي في حوزتك، مع شركائك المصريين، من أجل التصدي الفوري لمسألة المنع غير القانوني للسفر، والأصول المجمدة، والحبس الاحتياطي".

واعتبرت الرسالة أن كل هذه الأساليب تشكل "عنصرا رئيسيا في حملة القمع الواسعة للمجتمع المدني في مصر وتسمح للسلطات بإسكات المنتقدين".

وتؤكد العواصم الأجنبية أنه من الأكثر فعالية مناقشة هذه القضايا خلف أبواب مغلقة، لكن موقعي الرسالة قالوا إن "مناقشة هذه القضايا على انفراد مع الرئيس السيسي ووزير خارجيته لم تسفر عن أي من النتائج التي يأملون بها وأنه يجب على الولايات المتحدة وبريطانيا التصرف".

وهناك حاليا شخصيتان في صلب الاهتمامات هما الناشط السياسي والمدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح الذي دخل إضرابا عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم، وكريم عنارة زوج الصحافية البريطانية جيس كيلي وعضو "المبادرة المصرية للحقوق الشخصيّة".

المصدر: أ ف ب