قائد "قسد": تركيا ستبدأ عمليتها العسكرية عندما ستسنح الفرصة لذلك

هدد القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي يوم الجمعة، أن قواته ستشتعل كل الحدود السورية التركية إن شنت تركيا عملية عسكرية، وأن الحرب ستكون شاملة وبمشاركة الجيش السوري.

وأفاد مظلوم عبدي بأن تركيا تحشد قواتها في منيح وتل رفعت وهي تحضر لهجوم عسكري وستبدأ العملية العسكرية عندما ستكون الفرصة سانحة لها.

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وقال إن تركيا تتهمهم بعدم تطبيق اتفاقية 2019 بين روسيا وتركيا، مشيرا إلى أن أنقرة بدأت عملية تغيير ديموغرافي وهي التي تخرق بنود اتفاقية 2019.

وأوضح أن تركيا اخترقت الاتفاقيات المبرمة 1360 مرة، مبينا أنهم ملتزمون باتفاقية سوتشي وقواتهم بعيدة عن الحدود بمسافة 30 كم.

وأشار عبدي إلى أن هدف تركيا من العملية العسكرية هو تصفية القضية الكردية وتقسيم سوريا، بالإضافة إلى توجيه ضربة للتحالف الدولي و"قسد".

وأكد أن روسيا طرف في الاتفاق مع تركيا، وتعاونهما إيجابي في منبج وتل رفعت لوقف الهجوم التركي، مشيرا إلى أن روسيا تسعى لوقف الهجوم التركي، وأنها قادرة على ذلك.

وذكر أن لدى قوات "قسد" نشاطات وأعمال واسعة مع روسيا والتحالف الدولي بهدف إيقاف الهجوم التركي، مشيرا إلى أن جهود التحالف الدولي وأمريكا لوقف الهجوم ليست كافية.

المصدر: RT