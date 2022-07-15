بايدن يرحب بقرار "تاريخي" للسعودية

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور إسرائيل ويستعد للتوجه منها إلى جدة اليوم الجمعة، بـ"القرار التاريخي" المتمثل بفتح المجال الجوي السعودي أمام "جميع الناقلات الجوية".

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وقال جيك سوليفان، مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي، في بيان له اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي "يرحب بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز"، بما في ذلك "الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها".

وأشار سوليفان إلى أن "هذا القرار هو نتيجة دبلوماسية الرئيس (بايدن) الحثيثة والمبدئية مع السعودية على مدى أشهر عدة، والتي تتوج بزيارته اليوم" إلى المملكة.

واعتبر أن هذا القرار "يمهد الطريق لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا وأمانا، وهو أمر حيوي لأمن ورخاء الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وأمن إسرائيل وازدهارها".

واضاف أنه "سيكون لدى الرئيس المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم، بينما تبدأ رحلته التاريخية مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية".

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فجر يوم الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية.

المصدر: RT