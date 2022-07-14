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السيسي يجري زيارة لبرلين ستستغرق يومين

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السيسي يجري زيارة لبرلين ستستغرق يومين
Gettyimages.ru
مصر.. السيسي يزور برلين الأسبوع القادم ويعقد مباحثات مع مسؤولين ألمان
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أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة يوم الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور العاصمة الألمانية برلين يومي الـ17 والـ18 من يوليو الحالي.

وقالت السفارة إن السيسي سيصل على رأس وفد كبير حيث سيعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار أولاف شولتس وعدد من الوزراء الألمان، كما سيحضر مؤتمر المناخ الدولي.

وقال سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان: "نحن سعداء جدا بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس المصري لبرلين".

وأضاف أن هذه الزيارة من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية، والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

المصدر: RT

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