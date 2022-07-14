ماكرون يمنح الكاظمي وسام الشرف الفرنسي

تسلم رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وسام الشرف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو أعلى وسام فخري في فرنسا.

وذكر بيان للحكومة العراقية: "جاء هذا التكريم لدى استقبال الكاظمي للسفير الفرنسي في العراق إيريك شوفالييه الذي سلمه الوسام نيابة عن ماكرون، حيث يعد هذا الوسام من أعلى مستويات التكريم الفخري التي تمنحها الجمهورية الفرنسية لشركائها وأصدقائها".

وأضاف أن "الكاظمي عبر عن شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي، ولجهود فرنسا الساندة للعراق والمسيرة الديمقراطية فيه".

وبحث اللقاء بين رئيس الحكومة العراقية والسفير الفرنسي "مجمل العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في مقدمتها التعاونان الاقتصادي والأمني، والتأكيد على دعم أفق الاستثمار، ومشاركة الشركات الفرنسية في هذا القطاع".



المصدر: RT