عون: لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم.

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وأفاد حساب الرئاسة اللبنانية بأن ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم".

وأشار عون إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس".

الرئيس عون ابلغ النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا السيدة نجاة رشدي، رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم وانه على الدول الاوروبية التصرف على هذا الاساس pic.twitter.com/xcLGgYqpEP — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 13, 2022

المصدر: RT