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عون: لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم

أخبار العالم العربي

عون: لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم
AFP
الرئيس اللبناني، ميشال عون
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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم.

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وأفاد حساب الرئاسة اللبنانية بأن ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم".

وأشار عون إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس".

المصدر: RT

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