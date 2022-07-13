الكرملين: موسكو تأمل ألا تتخذ الرياض أي مواقف ضد روسيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن موسكو تأمل بألا تتخذ المملكة العربية السعودية أي مواقف ضد روسيا.

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جاء ذلك ردا على ما إذا كان الكرملين يعتقد أن الزيارة الوشيكة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية و"الدبلوماسية النفطية" لواشنطن يمكن أن تشكل تهديدا للمصالح الروسية.

وتابع بيسكوف: "موسكو تثمن عاليا العلاقات مع الرياض، وتعمل في إطار اتفاقيات "أوبك+" وتقدر بشدة التعاون المثمر مع الشركاء الرائدين مثل المملكة العربية السعودية. ونأمل بالطبع ألا يكون بناء وتطوير العلاقات مع عواصم العالم الأخرى موجها ضدنا بأي حال من الأحوال".

ويبدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جولته الأولى، منذ توليه منصب الرئاسة، إلى الشرق الأوسط في الفترة من 13-16 يوليو الجاري، حيث سيزور كل من إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، بينما أوضح، في مقال نشره بصحيفة "واشنطن بوست" قبيل الزيارة مباشرة، أنه يعتبر أهمية هذه الجولة في "مواجهة العدوان الروسي" ووضع الولايات المتحدة الأمريكية في أفضل وضع يمكنها فيه "التغلب على الصين، والعمل من أجل استقرار أكبر في منطقة لاحقة من العالم"، بينما يعد بايدن المملكة العربية السعودية من بين البلدان التي يتعين العمل معها مباشرة للتأثير على هذه النتائج.

المصدر: نوفوستي