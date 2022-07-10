سفير الرياض في لبنان يغرد بعد كشف ملابسات جريمة قتل سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت

نشر السفير السعودي في لبنان وليد بخاري تغريدة على "تويتر" علق من خلالها على إعلان قوى الأمن الداخلي كشف لغز مقتل مواطن سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال وليد بخاري "‏أُثمن عاليا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بأفراده وقيادته كافة في كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت".

أُثمن عاليًا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بكافة أفراده وقيادته على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت. — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) July 10, 2022

وأعلنت قوى الأمن في لبنان في وقت سابق اليوم القبض على سعوديين قاما بقتل شقيقهما في محلة الصفير لأسباب عائلية.

وقالت شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، إنه قرابة الساعة 20:30 بتاريخ 9 يوليو حصلت جريمة قتل المغدور م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية​، طعنا بواسطة سكين، في محلة الصفير قرب ​ملعب الراية.

وأوضحت الشعبة أنه ونتيجة المتابعة والاستقصاء التي قامت بها القطعات المختصة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبين أن شقيقي الضحية نفذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية ​السعودية​ ع. م. من مواليد عام 1976 وح. م. من مواليد عام 1990.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية